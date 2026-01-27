Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

AS Monaco gaat door een moeilijke periode na teleurstellende resultaten. Terwijl ook Sébastien Pocognoli bekritiseerd wordt, blijft het belangrijkste doelwit van de supporters de algemeen directeur Thiago Scuro, wiens Ultras Monaco 1904 het vertrek eisen.

De Monegasken hebben sinds 29 november vorig jaar tegen PSG (1-0) geen enkele competitiepartij meer gewonnen, wat neerkomt op vijf speelrondes zonder overwinning, met vier gelijke wedstrijden en één nederlaag. De groep Ultras Monaco 1904 heeft een verklaring gepubliceerd waarin zij het vertrek van de algemeen directeur Thiago Scuro eisen.

"Supporters, liefhebbers van AS Monaco: het is niet langer de tijd voor constateringen, maar voor actie tegen het geplande verval van onze club. Na de vernedering voor heel Europa en een onaanvaardbare neergang in de competitie, gaat onze club niet langer vallen; hij verdwijnt in stilte," aldus de groep.

Men hekelt een "algemene laksheid" die, volgens Ultras Monaco 1904, "ASM ondermijnt, maar vooral de schrijnende afwezigheid van een eigenaar die een spook is geworden, waardoor de sleutels van de club in handen vallen van besluitvormers die losstaan van onze identiteit."

"Deze door volmacht geregeerde, koude en zonder ziel, gang van zaken minacht onze hartstocht en tikt onze meest elementaire ambities aan. Onze waarschuwingen zijn zonder antwoord gebleven, zowel wat betreft de voorzitter die nooit heeft gereageerd op onze verzoeken om een gesprek als wat betreft de andere bestuurders. Onze woede werd afgedaan met minachting, en we weigeren voortaan passieve toeschouwers te zijn van de verdunning van ons DNA."

Het einde van het vertrouwen in Thiago Scuro

De Ultras Monaco 1904 spreken van een "uitgeput vertrouwen". Ze eisen verantwoording en het vertrek van Thiago Scuro, die zij omschrijven als "de verantwoordelijke voor dit moeras."





Een protestoptocht zal worden georganiseerd voor de Champions League-wedstrijd tegen Juventus: "We roepen daarvoor op tot een algemene en massale mobilisatie tijdens een protestoptocht op woensdag 28 januari om 18.00 uur op de Fontvieille-kade, zodat we verenigd naar het stadion kunnen gaan voor de wedstrijd tegen Juventus. Laat de eigenaar eindelijk onze roep horen: AS Monaco behoort toe aan degenen die van haar houden, niet aan degenen die haar verlaten."

Dus is het niet de onlangs bij de club aangekomen coach Sébastien Pocognoli, die het meest bekritiseerd wordt. Als de resultaten blijven uitblijven, zou zijn toekomst echter steeds onzekerder worden. De wedstrijd van aanstaande woensdag in de Champions League kan cruciaal blijken.