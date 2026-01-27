Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen
Foto: © photonews

KV Kortrijk staat er sportief goed voor in de Challenger Pro League. Toch blijft waakzaamheid nodig in de strijd om promotie.

Kortrijk wil focus vasthouden

Na twintig speeldagen telt Kortrijk 45 punten, met een kloof van negen punten achterstand op leider Beveren en zeven voorsprong op Lommel. De ploeg staat stevig in de top vier, maar eerdere verrassingen — zoals het puntenverlies tegen Club NXT in september — tonen dat misstappen mogelijk blijven.

De wedstrijd in Roeselare tegen Club NXT wordt een nieuwe test. Kortrijk moet negentig minuten intensiteit brengen, iets wat tegen Patro en Jong Genk niet altijd lukte. In de terugronde scoorde de ploeg wel vijf keer tegen RSCA Futures en vier keer tegen Jong Genk.

Trainer Michiel Jonckheere benadrukt dat de ploeg vertrouwen kan putten uit die cijfers. “Ik denk niet dat veel ploegen ons dit al voordeden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij wijst tegelijk op aandachtspunten richting de komende weken.

Volgens Jonckheere blijft realisme noodzakelijk. “We kunnen nu met vertrouwen naar Roeselare, maar er zijn altijd werkpunten”, klinkt het. Hij benadrukt dat de ploeg haar niveau moet optrekken zonder zichzelf te veel druk op te leggen.

Michiel Jonckheere bijna naar Club NXT

Opvallend is dat Jonckheere zijn huidige functie bijna misliep. De trainer stond dicht bij een overstap naar Club NXT. “Het scheelde weinig. Komt Kortrijk drie dagen later, dan zat ik inderdaad bij Club NXT”, vertelt hij.

Hij kijkt met voldoening terug op zijn keuze voor Kortrijk, al blijft de band met zijn vorige omgeving bestaan. “Ik ken er nog veel mensen en het is leuk om ze terug te zien”, besluit hij. Beide ploegen hebben volgens hem echter hun eigen belangen en strijden om belangrijke punten. Met nog twaalf wedstrijden te gaan blijft Kortrijk stevig meedoen bovenaan, maar de komende weken zullen bepalen of de promotiedroom overeind blijft.

