Ex-Anderlecht-speler Sasha Kljestan (37) stopt met voetballen: "Bedankt om me de wereld te laten zien"

De Amerikaanse middenvelder houdt er mee op.

Sasha Kljestan (37) begon zijn carrière in de VS en kwam in juli 2010 aan in België. Hij speelde 5 jaar bij Anderlecht en won er drie landstitels en vier supercups. In Anderlecht werd Kljestan ook een cultfiguur.

Na zijn periode bij Anderlecht keerde Kljestan in 2015 terug naar de VS, naar New York RB. Daarna speelde hij ook nog bij Orlando en LA Galaxy. Op zijn 37ste kondigt Kljestan nu zijn pensioen aan. De Amerikaan verzamelde ook 57 caps bij het nationale elftal en speelde onder op de OS in Peking.

"Bedankt om me de wereld te laten zien. Zo kon ik overal vrienden maken. Dankzij het voetbal leerde ik meer over mezelf, anderen, landen, culturen, religies en tradities dan ik ooit in boeken of op school had kunnen doen. Dankzij voetbal heb ik geleerd wat hard werken betekent en wat nodig is om de beste versie van jezelf te krijgen", zegt Kljestan op zijn sociale media.