Benfica-trainer trekt aan alarmbel over transfer van Enzo Fernandez

Chelsea wil Enzo Fernandez naar de Premier League halen. De manier waarop ze dat proberen zint trainer Roger Schmidt van Benfica niet.

De 21-jarige Enzo Fernandez won met Argentinië het WK en werd uitgeroepen tot beste jonge speler van het WK. Dat zorgde meteen voor de nodige aanbiedingen. Chelsea lijkt de ploeg voor Fernandez, maar de manier waarop alles gaat zint trainer Roger Schmidt niet. Zonder Chelsea bij naam te noemen deed hij zijn zegje. Vooral de afkoopsom van 120 miljoen euro is het discussiepunt binnen de transfer.

“Er is een club die onze speler wil”, klonk het. “Ze weten dat wij de speler niet willen verkopen. Ze proberen de speler nu gek te maken en zeggen dat ze de clausule kunnen betalen. Door hem op die manier gek te maken, proberen ze Fernandez aan hun kant te krijgen. En later willen ze dan over die clausule onderhandelen. Het is respectloos richting Benfica en richting ons allemaal. Dat kan ik niet accepteren.”

Fernandez arriveerde ook te laat in Benfica en miste twee trainingen. “Dat is onacceptabel. Hij speelde een goed WK, werd wereldkampioen, kreeg aanbiedingen en er ligt veel geld op tafel. Als jonge speler kan je daarvan in de war raken. Enzo is een goede jongen en een fantastische voetballer. We houden van hem en natuurlijk willen we dat hij bij Benfica blijft.”