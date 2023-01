Riemer staat te popelen om thuisdebuut te maken: "Vijf keer verloren, maar daar was ik niet bij"

Brian Riemer heeft tijdens de korte winterbreak heel wat werk verricht met Anderlecht. Maar of hij nu zo'n wonder heeft kunnen bewerkstelligen dat ze zondag gelijke tred kunnen houden met Union valt nog af te wachten.

Riemer zelf heeft er natuurlijk wel goeie moed in, maar ook hij heeft de video's van de Brusselse buren gezien. De pressing die zij zetten, is nog iets waar hij met Anderlecht ver af zit. "We moeten ons meer op onszelf focussen dan op de tegenstander", vindt de Deen. "Ik heb ook gezien dat we al vijf keer verloren, maar daar was ik niet bij en ook veel van mijn spelers niet."

Riemer wil vooral weer de supporters aan de kant van het team krijgen. "We maken ons debuut voor het Anderlecht-publiek en we willen laten zien wat we kunnen en waar we naartoe willen. Daar moeten we ons op focussen. We willen de trots terugbrengen. Ik sta te popelen om dat te laten zien. Iedereen weet hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de supporters."