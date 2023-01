Vandereycken stelt zijn vraagtekens bij Scott Parker: "In de situatie waarin Brugge nu zit..."

Vorig weekend kondigde Club Brugge de komst van Scott Parker als opvolger van Carl Hoefkens aan.

René Vandereycken vindt het in de eerste plaats goed dat het Roberto Martinez, de ex-bondscoach van de Rode Duivels, niet geworden is op Jan Breydel.

“Die zou bij mij al helemaal geen eerste keuze geweest zijn. Dan moesten we hem elke week aanhoren. Als je in de Premier League hebt gewerkt, heb je kwaliteiten – daarover ga je mij niks horen zeggen. Maar zijn communicatie was beneden peil”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al komt Parker ook uit de Premier League. “Hij is twee keer gepromoveerd, maar ook twee keer in het seizoen daarna ontslagen. Welke ervaring heeft hij op het hoogste niveau? Welke ervaring heeft hij Europees? In de situatie waarin Brugge nu zit, zou ik voor een coach met Europese ervaring zijn gegaan, of eentje die de club of de competitie kent.”