Seraing pakt nuttige overwinning: "Soms moet je pragmatisch zijn"

Veel kansen kreeg Seraing niet op bezoek bij KV Oostende, maar gewonnen werd er uiteindelijk wel met 1-2. Het begin van de remonte?

KV Oostende was baas in eigen huis tegen Seraing, maar na een vroege tegengoal konden de Luikenaars afwerken aan 100%.

Pragmatisch

En zo ook drie punten meepakken naar Luik: 1-2. "We hebben gespeeld vanuit een goede organisatie en met een goede teamspirit", aldus Jean-Sébastien Legros na de overwinning.

"Soms moet je pragmatisch zijn en de drie punten gewoon met de glimlach mee naar huis nemen, al lagen we onder in de wedstrijd. We hopen dat dit het begin is van onze comeback. Dit geeft ons vertrouwen voor de Luikse derby volgende week. Thuis kunnen we altijd iets meer, de spelers zijn hypergemotiveerd."