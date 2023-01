'Wout Weghorst staat dicht bij terugkeer naar Premier League'

Wout Weghorst speelt momenteel bij Besiktas, op huurbasis van het Burnley van Vincent Kompany.

Na de degradatie van Burnley trok Wout Weghorst op uitleenbasis naar het Turkse Besiktas. Verschillende Britse kranten schrijven dat de Nederlander dicht bij een overgang naar Manchester United staat.

Burnley zal hem daarvoor terughalen uit Turkije en meteen doorverhuren, iets waar ze bij Besiktas niet bepaald mee kunnen lachen.

Op het WK in Qatar toonde de Nederlander dat hij in bloedvorm is. Tegen Argentinië maakte de spits twee doelpunten in de kwartfinale.