Trainer Beerschot roept om versterking: "In elke linie iemand nodig"

Beerschot staat dan wel aan de leiding in de Challenger Pro League, maar momenteel zit trainer Andreas Wieland niet met overschot in zijn kern. Met 23 spelers heeft hij zelfs de smalste kern in de reeks.

Gisteren verloor Beerschot met 7-0 in een oefenwedstrijd tegen de invallers van Westerlo. “Over de eerste helft was ik tevreden, na de ­pauze speelden we met vijf ­beloften”, aldus Wieland in GvA. “Ik heb de club duidelijk gemaakt dat we in elke linie versterking nodig hebben. Jammer dat Kerstmis al ­gepasseerd is, misschien zijn de beste pakjes al weg. Maar kom, de transferperiode duurt nog wel even.”

Beerschot liet Ramiro Vaca en Nauris Petkevicius alweer vertrekken. Aanvaller Nökkvi Thorisson keert wel terug en laat de interland met IJsland van donderdag aan zich voorbij gaan.