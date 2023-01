Arsenal kan pas na een uur (en zonder Lokonga) afstand nemen van derdeklasser in FA Cup

Arsenal mocht een dagje na iedereen ook zijn wedstrijd in de vierde ronde van de FA Cup afwerken.

De FA Cup is vaak een reden voor een coach om te roteren en dat deed ook Arsenal-coach Mikel Arteta. Zo was er voor het eerst in lange tijd weer plaats voor Sambi Lokonga op het middenveld van Arsenal.

De Belg liet zich ook opvallen in de eerste helft met een schot richting doel dat wellicht wel in een strafschop moest resulteren. De scheidsrechter floot niet en dus bleef het 0-0.

Arsenal had dan wel het balbezit, derdeklasser Oxford United hield het lange tijd goed dicht om dan in de omschakeling uit te breken.

Op het uur, net nadat Lokonga gewisseld was, lukte het Arsenal dan toch om de ban te breken. Een vrije trap van Vieira werd door Elneny in doel gekopt. De veer was duidelijk gebroken bi Oxford want een tiental minuten stond het plots al 0-3. Nketiah had de score tweemaal aangedikt voor Arsenal.

In de 4e ronde van de FA Cup wacht een echte kraker want Arsenal treft Manchester City. Een duel tussen de eerste twee in de Premier League dus.

