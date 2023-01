Degryse over Club Brugge: "Parker kende onvoldoende de kwaliteiten van bank"

Het was geen aangename kennismaking voor Scott Parker. Direct tegen de competitieleider spelen, er zijn leukere manieren om over te nemen.

De nederlaag op bezoek bij KRC Genk lag in de lijn van het spel van Club Brugge de voorbije weken. Zelfs het schokeffect van een trainerswissel deed blauwzwart niet boven zichzelf uitstijgen.

“Zolang zijn spelers niet brengen wat ze in hun mars hebben, sta je als coach machteloos. Waren al zijn keuzes juist? Ik denk dat Parker, mocht hij iets langer bij Club zijn geweest, de afwezigheid van Onyedika anders had opgevangen”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

De keuze van Balanta bijvoorbeeld, daar waren andere mogelijkheden voor. Maar er is meer. “Hij had in mijn optiek ook moeten ingrijpen in het geval van Sylla. Parker kende wellicht nog onvoldoende de kwaliteiten van jongens op de bank als Mata of Sobol.”