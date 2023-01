Supporters Antwerp boycotten wedstrijd op KV Oostende

Royal Antwerp FC zal volgende week woensdag geen supporters hebben voor het competitieduel op bezoek bij KV Oostende.

De wedstrijd wordt om 18.30 uur afgetrapt. Veel te vroeg voor de supporters om er te geraken, klinkt het. De wedstrijd wordt nu geboycot door de Antwerpfans.

“We kunnen niet langer de speelbal van de Pro League en rechtenhouder Eleven blijven, dus is het tijd voor een sterk signaal”, zegt Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de FASC, aan Gazet van Antwerpen.

“Door allemaal samen aan hetzelfde zeel te trekken, zetten we ons signaal kracht bij. We begrijpen dat voetbal een commercieel product is, maar van de werkende supporter kan je niet verwachten dat die vanuit Antwerpen om 18.30u in Oostende geraakt. Hopelijk zet onze actie iets in beweging en volgen supportersfederaties van andere clubs ons voorbeeld. Want dit is niet alleen ons probleem.”