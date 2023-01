Chelsea verlost Portugees talent van bankzittersstatuut: Londenaren huren zonder aankoopoptie

Chelsea heeft woensdagmiddag de komst van Joao Felix officieel bekendgemaakt. De Portugese aanvaller wordt gehuurd van Atlético Madrid, waar hij onder Diego Simeone amper nog kansen kreeg.

In 2019 betaalde Atlético nog 127 miljoen voor Félix, maar hij kon de hoge verwachtingen in Madrid nooit waarmaken. Hij had een moeilijke verstandhouding met Diego Simeone en kon er nooit een basisplaats afdwingen. Tijdens het WK in Qatar had hij al een vertrekverzoek ingediend. Bayern M_unchen en PSG wilden hem ook, net als Manchester United. Maar het is Chelsea die de 11 miljoen euro huursom neertelt. Daarnaast nemen ze ook zijn volledig loon over.

Er is wel geen aankoopoptie, maar in het half jaar moet hij bij Chelsea wel voor doelpunten gaan zorgen nu Aubameyang het laat afweten. "Chelsea is een van de beste teams ter wereld en ik hoop het team te helpen hun doelen te bereiken, dus ik ben heel erg blij om hier te zijn en erg opgewonden om op Stamford te spelen."