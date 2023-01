Olivier Deschacht hekelt de gang van zaken bij Anderlecht: "Dat klopt niet"

RSC Anderlecht profileerde zich de voorbije jaren niet als een toonbeeld van goed beleid.

Het gedwongen vertrek van Hendrik Van Crombrugge en Jean Kindermans komt ook bij gewezen Anderlecht-speler Olivier Deschacht als bijzonder vreemd aan.

Vooral het werk van Kindermans mag volgens Deschacht niet in twijfel getrokken worden. “Het was moeilijk om door te stromen bij Anderlecht. Nu zit je jaarlijks aan een vijftal jeugdspelers die de stap kunnen maken. Hij heeft gewoon goed werk geleverd”, zegt Deschacht in Het Laatste Nieuws.

Maar ook alle andere beslissingen begrijpt Deschacht niet. “Ik ben geen voorstander van al die financiële keuzes. Voor mij moeten de beste spelers gewoon spelen, de beste trainers moeten training geven en de meest bekwame mensen moeten in het bestuur zetelen. Kwaliteit heeft z'n prijs, maar om nu achteraf naar een contract te verwijzen dat ze die mensen ooit gegeven hebben, dat klopt niet.”