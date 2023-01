Olivier Deschacht ziet doemscenario voor Anderlecht: "Stel je voor..."

De supporters van RSC Anderlecht hopen dat het tij snel keert, want sportief wordt het ook steeds nijpender.

Olivier Deschacht begrijpt de frustratie van de supporters, maar hij steunt hun vraag om het ontslag van Wouter Vandenhaute niet.

Sportief staat het water echter aan de lippen. “Stel je voor dat Anderlecht verliest en dat Seraing, Zulte Waregem en Kortrijk winnen”, zegt Deschacht aan Sporza.

Want dan zouden de supporters nog meer kunnen reageren. “Dan ben je plots maar 2 punten meer verwijderd van de degradatiezone. Het kot zal dan te klein zijn.”

Hij doet dan ook een oproep. “Het is net in die moeilijke omstandigheden dat je de supporters nodig hebt. Want als je als speler uitgefloten wordt, vermindert je zelfvertrouwen. Het is dus heel belangrijk dat de supporters achter Anderlecht blijven staan.”