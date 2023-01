Opnieuw kritiek aan het adres van Charles De Ketelaere na nederlaag AC Milan

AC Milan werd woensdagavond uitgeschakeld in de Italiaanse beker door Torino. Tegen 10 man werd in de verlengingen met 0-1 verloren.

Charles De Ketelaere speelde de volledige wedstrijd. “Het is belangrijk dat Charles kon spelen en ik zette hem als belangrijkste aanvaller omdat Giroud pas terug is van het WK en nog maar weinig getraind heeft”, zei trainer Stefano Pioli. “We kunnen het ons niet veroorloven om blessures te hebben. Ik denk dat Charles goed bewoog tijdens de wedstrijd. We verwachten dan allemaal beslissende acties, maar die kwamen er niet uit.”

De Italiaanse pers zag een goede eerste helft, maar meer was er niet. “Een goed begin van zijn wedstrijd, met een kopbal en een schot, maar daarnaast toonde hij ook minuten lang niks”, schreef La Gazzetta dello Sport die hem een 5 op 10 gaf.

Eurosport zorgde voor een 6 op 10. “De Ketelaere toonde tekenen van leven, met een kopbal tegen de paal, een goed schot en een paar goeie ideeën. Maar in het heetst van de strijd verdween hij wel van het toneel.”

Zelfde verhaal bij Calciomercato. “Zijn eerste 45 minuten waren interessant met een goede kopbal op de paal en een gevaarlijke knal. Maar zodra het lastig werd voor Milan verdween hij.”