Barcelona is de tegenstander van Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup

Real Madrid kent zijn tegenstander in de finale van de Spaanse Supercup. Barcelona won zijn halve finale in Saudi-Arabië.

In de 1e halve finale klopte Real Madrid Valencia na strafschoppen. Thibaut Courtois speelde een belangrijke rol in de kwalificatie voor de finale.

Ook in de andere halve finale speelde de doelman een belangrijke rol. Barcelona speelde tegen Real Betis en had het er knap lastig tegen. Lewandowski opende de score, maar Fékir zorgde nog voor verlengingen. Ansu Fati leek de held te worden, maar Moron zorgde nog voor de gelijkmaker en we kregen strafschoppen.

Dan was het tijd voor Ter Stegen. Hij stopte in de penaltyreeks 2 strafschoppen. Pedri schoot de beslissende penalty binnen en Barcelona stootte zo door naar de finale van de Spaanse Supercup. Die wordt zondag in Saudi-Arabië gespeeld.