Nederlandse eersteklasser laat zich in de beker verrassen door een amateurclub

In Nederland is de 2e ronde van beker afgewerkt. Die zorgde voor een verrassing.

Spakenburg is een amateurclub en staat in de middenmoot van de Nederlandse 2e divisie. In de 2e ronde speelde het tegen Groningen, een club uit de Eredivisie. Op papier een gemakkelijke partij voor Groningen.

Maar dat werd het niet. Na een half uur stond het al 0-2 voor Spakenburg. Na de rust werd het nog erger voor Groningen. Ze kregen voor de 2e keer een strafschop tegen en opnieuw werd die omgezet: 0-3 met nog 20 minuten te spelen.

Dankerlui milderde nog in het slot tot 2-3. Zo werd het toch nog spannend, maar Spakenburg stelde de zege veilig en zo zorgde de amateurclub voor een stunt van formaat.

OOK EEN 2E STUNT

Eerder had Cambuur ook al verloren van een amateurclub. De Treffers hadden in de 1e ronde al van RKC gewonnen en in de volgende ronde versloegen ze in eigen huis Cambuur met 1-0.