🎥 Shakira haalt in nieuwe single ex Piqué helemaal onderuit: "Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio"

Gerard Piqué moet tegenwoordig wel het een en ander verwerken. De Davis Cup verbrak de samenwerking met zijn bedrijf Kosmos Tennis en zijn ex heeft een spraakmakend nummer geschreven over hun breuk.

Tja, dat heb je dan als je ex Shakira heet en miljoenen volgers heeft. In haar nieuwste album haalt ze verschroeiend hard uit naar de voormalige voetballer van Barcelona, met wie ze twee zoontjes heeft. Piqué had al snel een nieuwe vriendin en dat stak bij de Colombiaanse, zo blijkt uit haar nieuwe single, die op de eerste dag al 62 miljoen keer bekeken werd.

Hierbij enkele van de passages:

“Een she wolf zoals ik is niet voor groentjes. Een she wolf zoals ik is niet voor kerels zoals jij. Ik was te goed voor jou, daarom ben je nu met iemand zoals jij.”

“Ik ga niet terugkomen, ik wil geen teleurstellingen meer. Al dat gedoe over dat je een kampioen bent. Toen ik je het meeste nodig had, toonde jij de slechtste versie van jezelf.”

“Ik ben twee 22-jarigen waard. Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio.”

“Ik kom niet terug naar jou. Niet als je huilt en zelfs niet als je me smeekt. Je hebt me achtergelaten met je moeder als mijn buur, de pers aan m’n deur en schulden bij de belastingen.”

“Je werkt en werkt, doe een keer rustig aan. Zo veel tijd in de gym, maar werk ook eens aan je brein.”