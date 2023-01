Mykhaylo Mudryk niet naar Arsenal want een Londense concurrent bood meer

Shakhtar heeft dat zaterdagavond bevestigd. Arsenal deed een bod van ongeveer 95 miljoen euro op de 22-jarige Oekraïner. Het aanbod van Chelsea bestaat naar verluidt uit een vaste transfersom van zeventig miljoen plus veertig miljoen aan bonussen.

De voorzitter van Shakhtar Donetsk had gezegd dat de speler honderden miljoenen euro's waard was. Het lijkt erop dat het bod van Chelsea aan de verwachtingen voldoet.

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.



Parties are very close to agree on player's transfer to the club.