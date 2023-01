Wim De Decker is er klaar voor met SK Beveren: "Misschien goed dat we net tegen Beerschot thuis moeten starten"

SK Beveren is terug van stage en is volgens Wim De Decker er klaar voor. Ze openen het tweede deel van de competitie tegen Beerschot en dat vindt hij prima.

“We hebben de dingen verwezenlijkt die we vooropgesteld hadden: zowel tactisch en fysiek als in groep. Als je dat kan inlossen, heb je een goede stage achter de rug. De groep is daar ook heel goed mee omgegaan", opent hij bij Gazet van Antwerpen.

"We hebben hier meer in detail kunnen trainen, terwijl de eerste maanden onze focus vooral op de basis lag. Ik heb het gevoel dat de groep er klaar voor is. Al moet dat altijd blijken, natuurlijk. Misschien goed dat we net tegen Beerschot thuis moeten starten. En als je de statistieken bekijkt, staan we bijna overal bovenaan. Aan ons om op die weg verder te bouwen”, kijkt hij vooruit.

SK Beveren staat mee met Beerschot aan de leiding in de Challenger Pro League. Beide teams tellen 35 punten, maar Beerschot heeft één wedstrijd minder en één winstwedstrijd meer.