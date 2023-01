Peter Vandenbempt fileert RSC Anderlecht: "Begon en eindigde met lef, maar daartussen..."

RSC Anderlecht heeft op bezoek bij Club Brugge niet veel laten zien. Toch kwamen de troepen van Riemer met een puntje terug naar huis.

Drie punten op Charleroi en eentje op Jan Breydel. Dat is de oogst van Riemer met Anderlecht, maar alles heeft hij te danken aan twee owngoals van de tegenstander.

“Voor Anderlecht is een gelijkspel tegen Club in elk geval beter dan met 0-4 te verliezen. Dat had ook gekund en zou een juistere weergave zijn geweest van de verhoudingen gisteren”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

Paarswit liet bitter weinig zien. “Anderlecht begon en eindigde met lef, maar alles daartussen was ronduit dramatisch. Zodra Anderlecht in balbezit over de middellijn was, speelde het ontstellend zwak. Niet één poging op doel.”

Het pakte nu wel een punt, in tegenstelling tegen Genk en Union toen het wel voetbalde. “Het vreemde is dat Anderlecht onder coach Riemer zijn goede matchen met veelbelovende prestaties verloren heeft: op Genk in de Beker en tegen Union vorige week.”