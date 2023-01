Nog een persoon komt zich voor de overname van Manchester United aanbieden

Een nieuwe persoon heeft zich aangemeld als kandidaat koper van Manchester United. De huidige eigenaars overwegen al sinds november 2022 een verkoop van de Engelse club.

Sinds november 2022 overweegt de familie Glazer, de eigenaar van Manchester United, een verkoop van de club. Zij zijn al 17 jaar eigenaar van de club.

Jim Ratcliffe kwam zich aanbieden en dat bevestigde een woordvoerder van INEOS in The Times. "We hebben ons formeel gemeld", klinkt het. Ratcliffe is miljardair en eigenaar van chemieconcern INEOS.

Eerder wou Ratcliffe ook al Chelsea kopen, maar Roman Abramovich koos toen voor een Amerikaans concern rond Todd Boehly.