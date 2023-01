Moeilijke momenten voor Charles Vanhoutte bij Cercle Brugge: "Niet mee bemoeien"

Het zijn geen gemakkelijke dagen voor Charles Vanhoutte bij Cercle Brugge.

Tegen Charleroi pakte hij zijn vijfde gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het duel van morgen tegen Union. “Dom van mij om zo laat nog geel te pakken en vooral de manier waarop zit me redelijk dwars”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Ook zijn contractonderhandeling moet nog gebeuren, want dat loopt af. “Er is een optie voor een bijkomend jaar, als Cercle die licht komt er sowieso nog een extra-jaar. Andere pistes zijn overigens helemaal niet concreet. De afspraak met Cercle is dat er wordt gepraat nadat ik mijn laatste examens achter de rug zal hebben en mijn diploma LO op zak.”

En tot slot is er ook het ontslag van voorzitter Vincent Goemaere. “Met Vincent had ik steeds een uitstekend contact, ik beschouw hem als een vriend en schat zijn verdiensten voor de Vereniging zeer hoog in. Maar als spelers moeten we ons niet bemoeien met wat er zich boven onze hoofden afspeelt.”