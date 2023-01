Odjidja stuurt beeld de wereld in na operatie: "Time to work back"

Vadis Odjidja viel zondag tegen KV Kortrijk al na een kwartier geblesseerd uit.

Vijftien minuten duurde het vooraleer Vadis Odjidja uitviel na zijn basisplek bij KAA Gent. Er werd gevreesd voor een lange afwezigheid door de knieblessure.

Vanmorgen heeft de speler van KAA Gent al een kijkoperatie ondergaan. Het lijkt allemaal mee te vallen. Odjidja zou een maand afwezig zijn bij de Buffalo’s.

Vanop zijn ziekenhuisbed stuurde hij al een foto de wereld in op zijn Instagramstories. “Time to work back” is de boodschap.