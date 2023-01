Olivier Dumont: "Ook op Stayen tonen dat we topwedstrijden kunnen winnen"

Oivier Dumont greep tegen Eupen zijn kans. Tegen Club Brugge wil hij opnieuw punten pakken.

In de zege op het veld van Eupen had Olivier Dumont een belangrijk aandeel. Hij was op het middenveld van Sint-Truiden belangrijk.

De volgende wedstrijden speelt STVV tegen Club Brugge en AA Gent, allebei een thuismatch. In de beker won STVV al op het veld van Club.

Dat waren telkens uitwedstrijden voor STVV. Dumont wil nu ook punten pakken in thuiswedstrijden. "Iedereen zegt dat we dit seizoen alleen op verplaatsing kunnen uitpakken met klinkende prestaties", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Voor ons is het tijd om te tonen dat we op Stayen ook topwedstrijden kunnen winnen. We staan op een mooie 8e plaats en als we tegen Club en Gent punten sprokkelen, doen we mee voor play-off 2."