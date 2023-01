'Atletico heeft akkoord met Depay, Carrasco niet in deal betrokken'

Memphis Depay ontbrak woensdag op training bij FC Barcelona. Een deal met Atletico lijkt niet meer veraf.

In de entourage van Memphis Depay is te horen dat er een principeakkoord is over een overgang van FC Barcelona richting Atletico Madrid. Het zou nog om enkele details gaan die moeten uitgewerkt worden.

Het contract van Depay loopt deze zomer af. Hoewel zijn marktwaarde op 20 miljoen euro ligt, zou met de deal slechts drie miljoen euro transfergeld gemoeid zijn. Er zou een contract tot 2025 klaarliggen.

Eerder werd gesteld dat Depay geruild zou worden met Yannick Carrasco, maar volgens transferspecialist Fabrizio Romano is dat niet meer aan de orde en wil Atletico de Rode Duivel niet laten vertrekken.