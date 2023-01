Felice Mazzu legt bom onder exit bij Union richting Anderlecht: "Ik wilde niet vertrekken"

Felice Mazzu ruilde afgelopen zomer Union SG in voor RSC Anderlecht. Een succesverhaal werd dat niet.

Een foto van Felice Mazzu die luncht met Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke zette de geruchtenmolen helemaal in gang. “Het is niet omdat je met een andere club praat, dat je absoluut wil vertrekken. De dingen waren vanaf dag één duidelijk voor het Union-bestuur. En ze wisten dat ik gesprekken voerde met Anderlecht”, zegt Felice Mazzu aan Het Laatste Nieuws.

Toch besliste Mazzu te vertrekken. “Ik heb dat niet beslist. Ik wil er niet al te veel op ingaan. Het is een keuze die me is opgedrongen. Mocht het Union-bestuur op een dag beslissen om correct te zijn, zullen ze uitleggen wat er gebeurd is én waarom ik geen Union-trainer meer ben. Ik heb er alleszins niet voor gekozen, dat hebben zij in mijn plaats gedaan.”

Union SG heeft er volgens Mazzu dus niks aan gedaan om hem langer aan boord te houden. “Voilà. Erkenning bestaat nu eenmaal niet in de voetbalwereld. Ik had liever wat meer respect gekregen na de twee seizoenen die we samen beleefd hebben. Ik wil alleen zeggen dat mijn vertrek bij Union de grootste ontgoocheling is uit mijn professionele leven.”