Filip Joos heeft dringend advies voor Club Brugge

Club Brugge beleeft geen gemakkelijke tijden en kan elke speler met inspiratie goed gebruiken.

Club Brugge speurt de transfermarkt af naar interessante versterkingen, maar eigenlijk moeten ze daar niet ver voor zoeken als je Filip Joos mag geloven.

De analist volgde dinsdag Westerlo tegen KRC Genk en was danig onder de indruk van wat Maxim De Cuyper daar laat zien. “Als ik Club Brugge ben en ik denk dat ik nog kampioen kan worden, dan roep ik die terug”, was zijn oordeel zonder twijfelen in de postcast 90 Minutes.

Of De Cuyper ooit nog voor Brugge zal spelen, is maar zeer de vraag. “Ik hoorde waaien dat er flink wat clubs uit goeie competities geïnteresseerd zijn. Het zou me niet verbazen dat Club hem verkoopt, als Meijer zich kan doorzetten.”