Racing Genk geeft vice-kapitein en sterkhouder een nieuw contract tot 2026

De verdediger ontpopte zich tot een sterkhouder.

Carlos Cuesta (23) kwam in 2019 over van het Colombiaanse Atletico Nacional en groeide bij Racing Genk uit tot een sterkhouder. Intussen kwam de Colombiaan al 114 keer uit voor Racing Genk.

Dit seizoen speelde Cuesta elke minuut bij Racing Genk, enkel in de verloren match tegen KV Kortrijk speelde hij niet. Dit seizoen scoorde Cuesta al één keer, tegen Club Brugge. De Colombiaan wordt nu beloond voor zijn sterke prestaties en kreeg een nieuw contract tot midden 2026, wat bij een mogelijk vertrek ook zijn prijs zou opdrijven.

Head of Football Dimitri de Condé is blij met de contractverlenging. "Carlos heeft zich op zijn jonge leeftijd ontpopt tot één van de absolute steunpilaren binnen het team. Hij is een moderne verdediger die kracht en snelheid combineert met goede voeten en een indrukwekkende présence. We zijn trots dat we hem voor langere tijd aan onze club kunnen verbinden."