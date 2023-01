Al zeker één wedstrijd van Challenger Pro League geschrapt door sneeuwval

De Pro League laat weten dat er minstens al één match in de Challenger Pro League wordt uitgesteld dit weekend.

De wedstrijd tussen Jong Genk en SL16 FC van vanavond om 20 uur is uitgesteld door de hevige sneeuwval in Lommel.

Voor de match tussen Club NXT en Lommel SK is er momenteel geen probleem. Die kan gewoon zoals voorzien doorgaan.

Het is uitkijken of er morgen of zondag nog problemen zullen zijn door het winterweer. In december werden al drie wedstrijden uitgesteld.