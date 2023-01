In drie jaar tijd: Door Anderlecht verkocht voor 10.000 euro, nu naar Arsenal voor 20 miljoen

Leandro Trossard zal eerstdaags bij Arsenal voorgesteld worden. Dat geldt ook voor een ex-jeugdspeler van Anderlecht.

In januari 2019 verkocht Anderlecht Jakub Kiwior voor 10.000 euro aan het Slovaakse Podbrezova. Hij had toen 2,5 jaar bij paarswit doorgebracht.

Via MSK Zilina kwam hij in de zomer van 2021 terecht bij Spezia Calcio in Italië. Daar vertrekt hij nu richting Arsenal in de Premier League.

Met de deal zou minstens 20 tot 25 miljoen euro gemoeid zijn. Jammer voor Anderlecht dat ze hem toen voor een peulschil lieten vertrekken.