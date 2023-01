Nieuwe Kroatische KVO-spits: "Ik kijk op naar Lukaku, maar we waren hem dankbaar voor gemiste kansen"

KVO heeft een nieuwe spits. Een Kroaat. Reden genoeg om het over België-Kroatië en de gemiste kansen van Lukaku te hebben.

Ivan Durdov is de man die met zijn goals KVO op het hoogste niveau moet houden. Een man bij wie er wel een grapje van af kan. "Ik ken België van de uitschakeling op het WK in de groepsfase, waar wij met Kroatië verantwoordelijk voor waren", lacht Durdov. "Ik ken natuurlijk ook veel spelers. Ik kijk bijvoorbeeld op naar Lukaku. Hij is groot en sterk. Van de manier waarop hij speelt, kan ik veel leren."

"We waren hem wel dankbaar voor de gemiste kansen op het WK", deelt de 22-jarige aanvaller al grappend opnieuw een prikje uit. "Voor het tweede WK op rij pakten we een medaille. Dat is iets heel groots, voor een klein land als het onze."

Via België (hopelijk) naar topcompetitie

Zelf heeft hij net een jaar in Slovenië achter de rug en verklaart hij zijn keuze om naar België te komen. "De competitie in België hoort bij de beste tien in Europa. Als je het goed doet in België, kun je de stap zetten naar één van de vijf grote competities en kun je naar nog grotere clubs. Dit was een volgende stap voor mij."

✅ Nieuwe spits: Ivan Durdov (22). Hij ondertekende een contract t/m 2026 + optie.



🔉 @GGanaye : "Ivan is een grote, fysiek sterke spits die weegt op een defensie en bovendien ook de diepte kan opzoeken. Hij is zeer aanwezig in de box en is een doelpuntenmaker." pic.twitter.com/9VqBEEkpph — KV Oostende (@kvoostende) January 14, 2023

Als het gaat over dat grote kampioenschap als mogelijke eindbestemming, is er ook een duidelijke voorkeur. "Iedere voetballer droomt van één van de vijf grote competities. Ik was altijd een fan van de Serie A. Ik hoop dat ik op een dag in de Serie A kan spelen. Veel Kroaten spelen en zijn succesvol in Italië, dat dicht tegen Kroatië ligt."

Scoringsprobleem oplossen

Maar eerst wel presteren bij KVO, want daar is een grote nood aan. "Ik weet dat het een probleem is dat Oostende weinig scoort. Ik hoop dat we het geluk wat aan onze kant krijgen, doelpunten gaan maken en niet het doelhout raken zoals tegen Antwerp." Een verwijzing naar de knal tegen de lat bij zijn debuut enkele dagen geleden. "Voorlopig hebben we dat geluk nog niet."