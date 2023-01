Officieel:Voormalige Anderlecht-speler trekt naar Engelse competitieleider

Enkele dagen na de komst van Leandro Trossard hebben de Gunners opnieuw uitgehaald op de transfermarkt.

Maandagavond kondigde Arsenal de transfer aan van Jakub Kiwior (22). De Poolse verdediger komt over van het Italiaanse Spezia en zou voor zo'n 25 miljoen euro naar Londen trekken. Hij tekent een contract van 5,5 jaar bij de leider van de Premier League.

Kiwior is geen onbekende naam in het Belgische voetbal. In 2016 streek hij namelijk even neer in Neerpede in een poging om door te breken vanuit de jeugd van Anderlecht maar dat lukte niet waardoor hij zonder wedstrijd bij de A-ploeg in 2019 alweer vertrok.

Ondertussen heeft Kiwior zijn talent dus wel geëtaleerd in de Italiaanse competitie. Bovendien was hij steevast basisspeler van Polen centraal in de defensie op het afgelopen WK in Qatar samen met oudgediende Kamil Glik.