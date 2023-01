Peter Delorge over zoon Lucas die naar Club Brugge trekt: "Bijna onmogelijk om nog nee te zeggen"

STVV liet deze week weten dat Lucas Delorge de club verlaat en naar Club Brugge trekt.

De 15-jarige zoon van teammanager Peter Delorge kiest voor andere oorden. “Mijn jongens mogen zelf hun keuzes maken en hun parcours uitstippelen. Als de trein van een topclub als Club Brugge passeert, is het moeilijk om 'nee' te zeggen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Zijn broer Mathias blijft wel bij STVV. “Mathias heeft in het verleden ook voorstellen van andere clubs gekregen, maar verkoos in Sint-Truiden te blijven. Ook bij Lucas hebben we lange tijd de boot afgehouden.”

De interesse uit Brugge is er al meer dan twee jaar. “Vanaf je vijftiende mag je zo'n eerste contract ondertekenen. Die overeenkomst loopt tot je achttiende. Lucas zal voetbal combineren met een internaat in Brugge. Het werd bijna onmogelijk om nog 'nee' te zeggen tegen dit sportieve verhaal. Mooi als je ziet welke kans Lucas daar krijgt.”