Zwaar verdict voor Thomas Henry, hij wordt dus al zeker niet de nieuwe spits van Anderlecht

Anderlecht mag er nu zeker een kruis over maken. Zoals verwacht heeft Thomas Henry een zware knieblessure opgelopen en wordt hij dus niet de spits die hen de komende maanden aan goals zal moeten helpen.

Het was nog lang niet rond met Anderlecht, maar het was wel een concrete piste. Eén die nu de schuif in kan. Henry scheurde in het duel met Lecce de voorste kruisband van de rechterknie en moet worden geopereerd.

Zijn revalidatie zal waarschijnlijk zes maanden bedragen. Henry scoorde dit seizoen twee keer in 16 wedstrijden voor Verona. Eerder speelde hij in België bij Tubeke en OH Leuven.