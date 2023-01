Genkse sterkhouders loven El Khannous en Vrancken voor gala: "Mignolet de Schoen en wij de titel? Prima"

Ook bij Genk mogen ze hun beste kostuum aantrekken om naar het gala te gaan. El Khannous en Vrancken zouden daar wel eens in de prijzen kunnen vallen als beste belofte en beste coach.

In Het Laatste Nieuws werden drie andere Genk-spelers gepolst die het mooie weer maken: Mike Trésor, Paul Onuachu en Bryan Heynen. Zij hadden het over hun ploegmaat Bilal El Khannous. "Ik was meteen overtuigd. Meer nog: ik geniet ervan om hem te zien voetballen. Hij doet het zo graag", is Onuachu vol lof.

"Hij heeft die pure kwaliteit", gaat Mike Trésor volledig akkoord. Bryan Heynen ziet ook een verklaring waarom El Khannous op jonge leeftijd al zo goed uit de verf komt. "Hij voetbalt ook zonder druk of stress - misschien is dat nog zijn grootste kracht."

© photonews

Wouter Vrancken is dan weer favoriet om Coach van het Jaar te worden. "De impact die hij heeft op de ploeg, de energie die hij uitstraalt... Hij laat zijn 'footprint' achter", aldus Trésor. "Hij heeft het in de twee stemrondes goed gedaan", merkt Heynen dan weer op. "Felice Mazzù en Karel Geraerts slechts in één."

De Gouden Schoen gaat dit jaar wellicht niet naar iemand van Genk. Die komt naar alle waarschijnlijkheid in de kast van Simon Mignolet te staan. "Als ik alles lees, zal het Simon inderdaad zijn", verwacht Heynen geen verrassing. Mignolet de Gouden Schoen en binnen enkele maanden de titel voor Genk? "Prima", lacht de aanvoerder.