Brian Riemer ziet twee Anderlecht-spelers als potentieel toekomstige Gouden Schoenen

Anderlecht pakte er dit jaar geen prijzen, maar was op het Gouden-schoen gala met Brian Riemer goed vertegenwoordigd. De Deen woonde het gala bij in het gezelschap van Wouter Vandenhaute en Jesper Fredberg.

Een eerste gala van de Gouden Schoen dus woensdagavond voor Brian Riemer. Een welgekomen afleiding van de zorgen waar de trainer bij Anderlecht al mee geconfronteerd werd sinds zijn aankomst in België. De Deen nam ook de tijd om op vragen van aanwezige journalisten te antwoorden en had het onder meer over welke Anderlecht-spelers hij in de toekomst mogelijk de Gouden Schoen ziet winnen.

Riemer heeft wel enkele potentiële laureaten in de toekomst in zijn gedachten. "Francis Amuzu heeft alle kwaliteiten om een potentiële winnaar te zijn", verrast de coach van RSCA. "Jammer genoeg ontbreekt het hem op dit moment nog aan kwaliteit in de afwerking. Als hij daar aan sleutelt, zal hij in de toekomst een echte kanshebber zijn."

© photonews

Een andere naam die genoemd werd: de speler die dit jaar vijfde eindigde in de categorie voor beste belofte, "Zeno Debast is ook een potentiële toekomstige laureaat", klinkt het. "Hij heeft een ongelooflijke toekomst voor zich", verzekert Riemer.