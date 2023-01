Jan Vertonghen duidelijk over situatie bij Anderlecht: "Ik kijk zeker niet naar beneden"

De situatie bij Anderlecht is nog lang niet om over naar huis te schrijven. Al moeten Jan Vertonghen en zijn ploegmaats misschien wat minder ongerust achterom kijken na de zege bij Seraing.

Jan Vertonghen was woensdag ook te gast op het gala van de Gouden Schoen en kwam er terug op de penibele situatie waarin RSCA verzeild is geraakt. "Niemand had gedacht of verwacht dat het zo zou lopen." Het spelplezier is wel nog intact, verzekert de international. "Ik hou nog altijd van het spelletje. Om met de gasten op het veld te staan: daar doe je het voor. Uiteindelijk wil je spelen en dat was bij Benfica een uit het zicht geraakt."

De overwinning op het veld van Seraing moet toch voor een zekere opluchting gezorgd hebben. "Je mag er niet zomaar vanuit gaan dat de trein nu vertrokken is, maar elke wedstrijd strijden we om te winnen. We hebben vertrouwen in onze eigen kwaliteiten en mikken zeker altijd omhoog."

Er zijn nog genoeg punten te verdienen

Voor aanvang van die wedstrijd had Anderlecht maar een marge van vijf punten meer ten opzichte van de degradatiezone. Dat degradatiespook is na ddie driepunter toch iets minder aanwezig. "Ik kijk zeker niet naar beneden", benadrukt Vertonghen. "Er zijn nog genoeg punten te verdienen om er nog iets moois van te maken."