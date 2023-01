Julien De Sart over het nieuwe systeem bij AA Gent: "Alvast goed begonnen"

Julien De Sart is sinds enkele weken weer terug bij AA Gent. Ook speelde het de laatste keer met een ander systeem.

"We speelden tegen Sint-Truiden met 4 achterin in plaats van met 3. Ook deden we dat met van nature 4 centrale verdedigers", vertelde Julien De Sart aan Het Laatste Nieuws.

"Dat verandert de zaken wel wat", ging De Sart verder. "Het was de trainer die dat idee had en we konden er ons wel in vinden. Ook kwam het deels door blessures. We hebben er ook al een tijdje over gepraat. Het was de 1e keer sinds ik voor Gent speel dat we van systeem veranderden. Dus het zal wel een verrassing voor de tegenstander geweest zijn, denk ik."

Tegen STVV won Gent meteen. "We zijn in dat systeem goed begonnen, maar tegen 10 man is dat natuurlijk gemakkelijk", besloot De Sart.