'Argentijn ligt in polepositie om trainer van Amadou Onana en Everton te worden'

Marcelo Bielsa zou de opvolger van Frank Lampard bij Everton worden. Everton zou er momenteel alles aan doen om de Argentijn te overtuigen en willen graag met hem rond de onderhandelingstafel zitten.

Sinds februari 2022 zit Bielsa al zonder club. Hij verliet toen na 3,5 seizoenen Leeds United. In die periode bracht hij Leeds terug naar de Premier League.

Ook zou Davide Ancelloti op de shortlist van Everton staan, maar momenteel zou Bielsa de prioriteit zijn.

