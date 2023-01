Martin Heylen ziet ondergang van KVO met lede ogen aan: "Twee winkels tegen elkaar"

KV Oostende lijkt in de Jupiler Pro League een vogel voor de kant, maar BV-supporter Martin Heylen gelooft er nog in.

KV Oostende is na het ontslag van Yves Vanderhaeghe nog verder weggezakt onder Dominik Thalhammer. Kiezen voor één van de twee doet Martin Heylen niet.

“De op papier makkelijkste wedstrijden hebben we achter de rug. Maar als ik vandaag naar het klassement en het programma kijk, dan acht ik de kans op het behoud fiftyfifty”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Dan moet er echter in de komende dagen zeker nog wat veranderen. “Als we ons nog gericht versterken - met de nadruk op ‘als’ - dan halen we het. Blijft alles zoals het is, dan vrees ik ervoor.”

Voetbal is voor Heylen geen voetbal meer. “De sport geraakt dusdanig gecommercialiseerd, het volkse randje verdwijnt. Ook in de media is er véél meer aandacht voor transfers en commerciële deals dan louter voor tactiek en de pure voetbalsport.”

“Eigenlijk evolueert de voetballerij: meer en meer supporteren we voor de business achter de club. Voetbal kijken verglijdt naar het aanmoedigen van twee ‘winkels’ tegen elkaar, waarbij jonge spelers in de etalage staan.”