'Standard vangt toch nog een mooi bedrag voor Selim Amallah en maakt zelfs nog winst'

De Marokkaan staat op vertrekken bij Standard.

Net zoals Nicolas Raskin is ook Selim Amallah bij Standard naar de B-kern gestuurd. Raskin zou naar Rangers trekken en ook voor Amallah lijkt er een oplossing te komen met het Spaanse Real Valladolid.

Amallah zit als sinds oktober in de B-kern bij Standard, maar speelde wel een mooi WK met Marokko. Een nieuwe kans bij Standard kreeg Amallah echter niet en dus moest Standard hem wel verkopen deze winter, want de Marokkaan is einde contract na dit seizoen.

Ondanks dat aflopende contract zou Real Valladolid toch nog 2 miljoen euro betalen voor Amallah, dat meldt La Dernière Heure. Standard betaalde in 2019 nog 1,5 miljoen euro voor Amallah aan Moeskroen en zou dus toch nog wat winst maken.