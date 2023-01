Challenger Pro League: Beerschot wint in absolute slot van Jong Genk, Deinze stopt zegereeks van Club NXT

Beerschot heeft na twee nederlagen weer gewonnen.

Beerschot wou thuis tegen Jong Genk de rug rechten na twee nederlagen op rij. Maar na 25 minuten stond Beerschot al twee goals in het krijt na doelpunten van Didden en Cutillas-Carpe. Kort voor de rust kon Sebaoui nog de aansluitingstreffer maken voor Beerschot.

Beerschot bleef in de tweede helft aandringen voor de gelijkmaker, maar moest daarop wachtten tot de 87ste minuut dankzij Van Himbeeck. Beerschot ging nog over in de toegevoegde tijd dankzij Sanusi en pakte toch nog de drie punten. In het klassement kom Beerschot voorlopig weer naast SK Beveren aan de leiding.

FT | @kbeerschotva komt terug van een dubbele achterstand en houdt de drie punten thuis! 🤯 #BEEGNK pic.twitter.com/uOPttvYvzi January 27, 2023

Deinze wint van Club NXT

Club NXT had zijn vorige vier wedstrijden gewonnen terwijl Deinze drie van zijn vier laatste wedstrijden verloor. Club NXT startte het best en scoorde na 25 via Sandra. Maar twee minuten later kreeg Homma zijn twee gele kaart en stond Club NXT met tien.

In de tweede helft ging Deinze erop en erover. De gelijkmaker kwam er na een penalty dankzijn Hendrickx, twintig minuten voor tijd schoot Koné de 2-1 binnen.