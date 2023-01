Nog enkel wat punten en komma's: Anderlecht heeft nieuwe linksachter zo goed als beet

Vinkje nummer twee mag bijna gezet worden door Jesper Fredberg. De nieuwe Deense CEO Sports wou er deze winter vier versterkingen bij. Met Anders Dreyer kwam er al een creatieve aanvaller en ook de linksachter mag hij zo goed als zeker afvinken. Nog een spits en een verdediger te gaan.

Harry Toffolo is zo goed als rond met Anderlecht. De linksachter van Nottingham Forest mag vertrekken bij de club. Anderlecht zocht meer ervaring op de linkerkant en vond die met de 27-jarige Engelsman. Toffolo is defensief sterk, maar kan ook offensief iets bijbregen. Brian Riemer vindt dat N'Diaye en Sardella elk over één van die eigenschappen beschikken en wou iemand die de twee combineerde.

Toffolo speelde eerder voor Norwich, Scunthorpe Utd., Doncaster Rovers, Millwall, Lincoln City en Huddersfield. Hij zou direct inzetbaar zijn en de fysieke eigenschappen bezitten die Riemer wil om 90 minuten druk te zetten. Alhoewel de coach van Anderlecht gisteren zei dat een verdediger de prioriteit is nu, wacht hij toch ook met ongeduld op een nieuwe spits.