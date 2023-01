Club Brugge heeft extra aanwinst voor op de bank, coach Parker reageert: "Ook op mijn vraag"

Rudy Heylen is opnieuw mental coach van Club Brugge. Dat nieuws werd na de match tussen Zulte Waregem en blauw-zwart ook bevestigd.

Eerder was Rudy Heylen al actief bij Club Brugge. Tussen 2011 en 2018 was hij in verschillende periodes al mental coach bij blauw-zwart.

Daarna werkte hij voor Standard en Antwerp, maar nu gaat hij dus opnieuw aan de slag bij Club Brugge. Dat bevestigde coach Scott Parker ook na de wedstrijd in Waregem.

Helpen in deze situatie

"Bij de meeste ploegen waar ik werkte heb ik gewerkt met een mental coach, dus dat is deels mijn beslissing."

"Ik heb vorige week met Rudy Heylen gesproken en ik geloof dat hij ons kan helpen en zeker in de situatie waarin de club zich nu aan het bevinden is. We willen vooruit en voortbouwen."