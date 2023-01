De Roeck looft man van de match Kyan Vaesen als deel van sterke aanval: "Spitsen zijn een speciaal ras"

Een man van de match aanduiden is soms heel gemakkelijk. Kyan Vaesen kon na zijn twee doelpunten tegen KV Mechelen die titel claimen. Tot vrede ook van zijn trainer Jonas De Roeck.

Een enorme opsteker voor Vaesen. "Voor elke spits is het belangrijk dat hij scoort", zegt De Roeck. "Spitsen zijn een speciaal ras. Eens ze vertrouwen hebben, kan het vlot gaan lopen. We hebben het vertrek van Lyle Foster - een schitterende zaak voor hem en voor de club - heel goed opgevangen. Verschillende mensen hadden kunnen scoren."

Het is wel Vaesen die het klaarspeelde, twee keer met een afwerking van kortbij. "Een pluim op de hoed voor Kyan Vaesen omdat hij twee keer op de juiste plaats stond. Staan waar je moet staan, dat is een kwaliteit als spits. Het kan zijn dat Kyan door het vertrek van een concurrent iets bevrijdender gaat spelen. Als dat zo is, des te beter voor ons."

© photonews

"Onze sterkte is wel dat we niet afhankelijk zijn van één speler, het gevaar moet van verschillende kanten komen", benadrukt De Roeck. Het draait dus niet enkel om Vaesen. Wanneer het hele offensieve copartiment van Westerlo goed draait, dan zullen er ook voor de doelpuntenmaker van voorbije zaterdag mogelijkheden komen.

"Door het vertrek van Foster krijgen anderen hun kans en het is aan hen om die te grijpen. Kyan stond er op de momenten dat hij er moest staan, dat is zijn verdienste." De aanvaller keek dan ook raar op toen hij na 65 minuten toch ook weer naar de kant werd gehaald. "Liever zo dan dat spelers ontgoocheld zijn bij een vervanging omdat ze een slechte match spelen."