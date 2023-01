Rondje Europa: Real en Courtois na draw 5 punten achter, punt voor Reims-Belgen bij PSG en Napoli boekt late winst

In enkele topcompetities in Europa werd vanavond nog gevoetbald. Courtois hield bij Real de nul, maar de Madrilenen zagen hun achterstand op aartsrivaal Barça toch oplopen. Voorts stonden nog enkele bijzondere affiches op het menu in de Ligue 1 en Serie A.

La Liga

Real Madrid - Sociedad 0-0

Eden Hazard zat nog eens in de selectie bij de Koninklijke, maar bleef wel negentig minuten op de bank. Thibaut Courtois stond de volledige wedstrijd onder de lat tegen de nummer 3 in La Liga. Het was dus een verraderlijke affiche voor Real en dat bleek ook. Courtois hield de nul, maar de thuisploeg scoorde zelf niet en heeft nu al een achterstand van vijf punten op leider Barça.

Ligue 1

PSG - Reims 1-1

In Frankrijk wachtte een verplaatsing naar het Parc des Princes voor Reims en trainer Will Still, die een basisplek over had voor Thomas Foket enThibault De Smedt. Wanneer Neymar kort na rust de 1-0 maakten, dachten de Parijzenaars mogelijk dat ze het moeilijkste al gedaan hadden. Niet veel later pakte Verratti echter rood. Groot was de vreugde bij Reims toen Balogun in de 96ste minuut nog gelijkmaakte.

Andere uitslagen van de dag:

Nice - Lille 1-0

Brest - Angers 4-0

Clermont - Nantes 0-0

Auxerre - Montpellier 0-2

Strasbourg - Toulouse 1-2

Ajaccio - Lyon 0-2

Serie A

Napoli - AS Roma 2-1

Het ziet er nog wat beter uit voor Napoli, dat riant aan de kop staat in Italië. Roma kwam over de vloer en werd al snel op achterstand gezet door een prachtig doelpunt van Osimhen. Al-Shaarawy maakte een kwartier voor affluiten wel gelijk, maar desondanks bleven de punten in Napels. Daar zorgde het late doelpunt van Simeone voor.

Andere uitslagen van de dag:

AC Milan - Sassuolo 2-5

Juventus - Monza 0-2

Lazio - Fiorentina 1-1