🎥 Voormalig Charleroi-aanvaller Victor Osimhen schittert eens te meer in Serie A met prachtgoal in topper voor Napoli

Victor Osimhen is de aanvaller die dit seizoen de Serie A in vuur en vlam zet. En zeggen dat Charleroi in 2019 hem nog tot één van zijn spelers mocht rekenen.

Van het Zwarte Land ging het naar Lille en een jaar later naar Napels. Dit seizoen is Osimhen één van de grote smaakmakers in de Serie A. Het koningskoppel Kvaradona-Osimhen loodst Napoli naar hoogten waar het al jaren van droomt. De ex-ploeg van Dries Mertens is koploper met een straat voorsprong op de rest.

Ook in de topper tegen AS Roma ging de Osimhen-show gewoon door. Zijn openingstreffer in minuut 17 was een echt pareltje. Kvaradona leverde de voorzet, ook al geen toeval. Wat Osimhen vervolgens liet zien was pure klasse: borstcontrole, knappe balbehandeling met de knie en vervolgens de bal in het dak van het doel rammen. Geweldig gedaan.

Voor de 24-jarige Nigeriaan was het reeds zijn veertiende doelpunt van het seizoen. Niemand doet voorlopig beter in de Italiaanse competitie.