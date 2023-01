RWDM gaat opnieuw naar de leiding na een zege op het veld van Lierse Kempenzonen

RWDM heeft opnieuw de leiding in de Challenger Pro League gepakt. Het won op het veld van Lierse Kempenzonen.

Het is bovenaan de Challenger Pro League drummen. Beerschot, SK Beveren en RWDM staan op een punt van elkaar, maar Beveren en RWDM moesten nog hun speeldag afwerken.

RWDM speelde op het veld van Lierse Kempenzonen. De bezoekers kwamen al snel op voorsprong. Vorogogvskiy profiteerde van een fout van de doelman. Nog voor de rust verdubbelde RWDM zijn voorsprong. O'Brien kopte een voorzet binnen.

Na de rust maakte Naessens nog de aansluitingstreffer, maar dat was pas in de toegevoegde tijd. RWDM wint dus met 1-2 en het komt zo opnieuw aan de leiding met 40 punten. Later op de avond kan Beveren na een zege op het veld van SL16 de leiding overnemen. Lierse blijft 5e met 30 punten.